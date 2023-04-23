Bodrumspor-Altaş Denizlispor maçının ardından

MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Altaş Denizlispor'u 1-0 yenen Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, rakipleri karşısında önemli bir üç puanı hanelerine yazdırdıklarını söyledi.



Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taşdemir, özellikle son iki haftadır performans düşüklüğü yaşadıklarını ifade etti.

Maçta çok net beş pozisyonu değerlendiremediklerini belirten Taşdemir, "Rakibimiz havlu atmış gibi genç oyuncularla sahaya çıktı. Oyun olarak iki haftadır istediğimiz seviyede değiliz. Etkenler veya mevsim değişiklikleri olabilir. Ligin sonuna gelindikçe kazanılan her 3 puan çok önemli ve çok değerli. Rakiplerimizden bir tanesi de bugün puan kaybetti. Son dört maça avantajlı şekilde giriyoruz. Takımımızın play-off'a kalmasını istiyoruz, onun için de çalışıyoruz." dedi.





- Altaş Denizlispor cephesi

Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Ertuğrul ise Bodrumspor'un orta alan baskısını doğru yapan ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçiş oyununu çok iyi oynayan bir takım olduğunu dile getirdi.

Hafta içi de buna uygun çalıştıklarını anlatan Ertuğrul, şunları kaydetti:

"Bugün 6 tane altyapıdan oyuncumuzu oynattık. Totalde 9 oyuncumuzu oynattık. Bu oyuncuları yetiştirip, geliştirip sportif başarı elde etmek zorundayız. Bir sonraki sene bir alt ligde oynayacağız. Hedeflerimiz ve planlarımız bu doğrultuda. Biraz zamana ihtiyacımız var. Süreç içerisinde bunlar gelişecek oyuncular. Denizlispor'un geleceği bizim altyapımıza bağlı. Çünkü önümüzdeki dönemde transfer yasağımız var. Futbolcu kardeşlerime güveniyorum. Daha çok mesai harcayıp, daha çok çalışıp Denizlispor'u layık olduğu yere getireceğiz."

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