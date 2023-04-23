Fethiye'de dalgıçlar 23 Nisan Çocuk Bayramını su altında kutladı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı denizin dibinde Türk bayrağı açarak kutladı.
İlçedeki dalış merkezinde görevli 3 dalgıç, çocuk bayramında Dalyan Koyu açıklarında 5 metreye dalış gerçekleştirdi.
Türk bayrağına doğru yüzen balıklar muhteşem görüntüler oluşturdu.
Dalış okulu sahibi Önder Diktaş, yaptığı açıklamada, her yıl 23 Nisan'ı deniz dibinde farklı etkinlikler yaparak kutladıklarını anlattı.
Diktaş, "Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 5 metre derinlikte Türk bayrağı açtık. Deniz dibindeki balıklar da Türk bayrağı önünde güzel bir görüntü oluşturdu." diye konuştu.