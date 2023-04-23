Fethiye'de dalgıçlar 23 Nisan Çocuk Bayramını su altında kutladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı denizin dibinde Türk bayrağı açarak kutladı.

İlçedeki dalış merkezinde görevli 3 dalgıç, çocuk bayramında Dalyan Koyu açıklarında 5 metreye dalış gerçekleştirdi.

Türk bayrağına doğru yüzen balıklar muhteşem görüntüler oluşturdu.

Dalış okulu sahibi Önder Diktaş, yaptığı açıklamada, her yıl 23 Nisan'ı deniz dibinde farklı etkinlikler yaparak kutladıklarını anlattı.

Diktaş, "Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 5 metre derinlikte Türk bayrağı açtık. Deniz dibindeki balıklar da Türk bayrağı önünde güzel bir görüntü oluşturdu." diye konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.