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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kış Trofesi Yat Yarışları'nda 5. ayak mücadelesi sona erdi.

Organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Hollanda ve Rusya'dan 32 yelkenli yat ile 320 sporcu katıldı.

Trofenin 5. ayak ikinci yarışında bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, bir süre antrenman turları attı.

Hakem heyetinin rüzgara göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinden start alan yatlar, iki grup halinde rüzgar ve rakipleriyle mücadele ederek bitiş noktasına geldi.

Altı etaptan oluşan trofenin 5. ayağında sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve dümencileri şu şekilde:





IRC-0

1- Eker 40 (Cem Gözen)

2- Vings Racing (Fırat Şahin)

3- Vakkorama (Cem Hakko)

IRC-1

1- VMG Yelken (Doğukan Kandemir)

2- Strekoza (Mikhail Mischenko)

3- Mersin Yelken Akademisi (Oytun Çalışlar)

IRC-2

1- Avolare (Dağhan Başpınar)

2- Nissan-Fifty Fifty (Cenk Tekkaya)

3- İmagine (Zafer Öznur)

IRC-3

1- Corendon Cheese (Güney Kaptan)

2- Ada Sailor-Adaköy Marina Cook's Club Ada (Alp Doğuoğlu)

3- Marmarisa (Gleb Semerenko)

IRC-4

1- M2 (Hasan Cıplak)

2- Clavella (Leo Kolff)

3- Sailmaker (Alexander Kvasha)

Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda 6. ayak mücadelesi, 6-7 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

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