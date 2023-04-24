AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Mete, seçim çalışmasını Bodrum'da sürdürdü

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MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Kadem Mete, 14 Mayıs seçimleri için çalışmalarına Bodrum'da devam etti.

Mete, yürüttüğü seçim çalışması programı çerçevesinde Bodrumsporlu taraftarla birlikte Bodrumspor-Denizlispor karşılaşmasını tribünden takip etti.

Bodrumspor'un 1-0 galip gelerek 3 puan aldığı karşılaşma sonrasında Mete, gazetecilere yaptığı değerlendirmede kendilerinin de çok rahat bir şekilde 3 milletvekilini Muğla'dan çıkaracaklarını dile getirdi.

Mete, daha sonra Bodrum çarşıda esnaf ziyareti yaparak bayramlaşıp bereketli ve hayırlı işler diledi.

Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan ve üyelerle yat limanında dernek lokalinde bir araya gelen Mete, sohbet edip taleplerini dinledi.

Mete, denizcilerden sonra Bodrum Öğretmenevi'nde de ilçenin muhtarlarıyla bir araya gelerek bayramlaşıp sohbet etti. Muhtarların taleplerini dinleyen Mete, şunları kaydetti:

"Marmaris'te yıllardır turizm yapmış, Marmaris ve turizmin bütün sorunlarına vakıf bir kardeşinizim. Marmaris'te yaşadığım için Marmaris vekil çıkardı deseler de ben Bodrum'un da Milas'ın da Yatağan'ında vekiliyim. Her zaman yanınızdayım her zaman sizi dinlemeye sizler için çalışmaya hazırım. Bunu zaten 14 Mayıs'tan sonra görüp yaşayacaksınız.”

Mete daha sonra Bodrum Gençlik Merkezi'nde ilçe gençlik kollarınca düzenlenen "Gençlerle Buluşma" etkinliğine katıldı.

Mete'ye seçim çalışmasında, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Hacı Dalda, Kadın Kolları Başkanı Elmas Özsert, Gençlik Kolları Başkanı Okan Kalaman, AK Parti Muğla Milletvekili Aday Adayları Tarık Taşdemir, Ferudun Katar, Bodrum SKM Başkanı Nejmettin Çiftçi ve teşkilat mensupları eşlik etti.

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