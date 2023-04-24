Muğla'da öğrencilere mobil trafik aracı ile trafik eğitimi verildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın menteşe ilçesinde, jandarma ekiplerince öğrencilere mobil trafik aracı ile trafik eğitimi düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ile Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Akkaya İlkokulunda eğitim öğretim gören anaokulu, ilkokul öğrencilerine "Mobil Trafik Eğitim Aracı" ile trafik eğitimi gerçekleştirildi.

Öğrencilerin ilgi gösterdiği eğitim sonunda, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

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