Muğla'da öğrenciler ara tatil dönüşü yenilenen okullarında eğitim öğretime başladı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da güçlendirme ve büyük onarım çalışmaları tamamlanarak yeni ve modern görünümüne kavuşan Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu ve İmam Hatip Ortaokulunda öğrenciler yeniden dersbaşı yaptı.

İkinci ara tatilin sona ermesiyle Muğla'da 168 bin 986 öğrenci için ders zili yeniden çaldı.

Sene başında güçlendirme ve büyük onarım çalışmalarına başlanarak ikili öğretime geçen Menteşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu ve İmam Hatip Ortaokulunda çalışmalar ara tatilde tamamlandı. Öğrenciler baştan sona yenilenen okullarında yeniden ders başı yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Okulda incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, sınıfları ziyaret etti, öğrencilerle sohbet etti, öğretmenler odasında okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Çay, burada yaptığı açıklamada, il genelinde 50 okulda, 109 binanın güçlendirme ve büyük onarım çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Bakanlık öncülüğünde ve valilik desteğiyle okulları, Muğla'ya yakışır eğitim ortamlarına dönüştürmek adına başlatılan çalışmaların meyvesini birer birer verdiğini belirten Çay, şöyle devam etti:

"Kız İmam Hatip Lisesi, Proje Okulu ve İmam Hatip Ortaokulunu bünyesinde barındıran, ayrıca 150 kişilik kız öğrenci pansiyonu bulunan okulumuzun güçlendirme, büyük onarım, bakım ve yenileme çalışmalarını eğitim öğretimi aksatmadan tamamladık. Öğrencilerimiz tamamen yenilenerek modern ve güvenli eğitim ortamlarına dönüşen okullarında eğitim öğretime başladılar. Yapılan büyük onarım çalışmaları yanında hem okul binamızın hem de öğrenci pansiyonumuzun fiziki ve donatım alt yapısı da baştan sona yenilendi. Bu süreçte bize olan destekleri için Sayın Bakanımıza ve Sayın Valimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İlimiz genelinde okullarımızın yenilenmesi adına çalışmalara devam ediyoruz. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve Muğla'mıza hayırlı uğurlu olsun."





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