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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da TBF 16 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası başladı

AA

Muğla'da TBF 16 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası başladı

MUĞLA (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) 16 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası'nda Kırmızı Grup mücadelesi, Muğla'da başladı.

TBF tarafından düzenlenen, maçların Muğla Atatürk Spor Salonu ve Menteşe Spor Salonu'nda oynandığı organizasyona 13 ilden 15 takım katılıyor.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, ilde 2022-2023 sezonunda sayısız organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirterek, şampiyonaya katılan takımlara başarılar diledi.

Şampiyonada Kırmızı Grup mücadelesi, 28 Nisan'da sona erecek. Karşılaşmalar sonunda ilk 4 sırada yer alan takımlar, Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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