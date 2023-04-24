Muğla'da trafik kazasında yaralanan doktor hayatını kaybetti

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki trafik kazasında yaralanan doktor yaşam mücadelesini kaybetti.

Marmaris-Menteşe kara yolunda seyreden T.K'nin kullandığı 48 AKH 572 plakalı otomobil, Karadere mevkisinde aynı istikametteki bisikletli Kemal Özer'e (63) çarptı.

Özer, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Özer'in Marmaris 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde hekim olduğu öğrenildi.

Muğla Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Özer'in cenazesi, Marmaris Armutalan mezarlığında toprağa verildi.

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