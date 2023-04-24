YK Enerji depremzede çocuklar için şenlik düzenledi

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MUĞLA (AA) - Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji) Muğla'nın Milas ilçesinde konuk edilen depremzede çocuklar için 23 Nisan şenliği düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, YK Enerji’nin Ören Mahallesi'ndeki Kemerköy Sosyal Tesisleri'nde yapılan şenliğe deprem nedeniyle Milas'ta konuk edilen çocukların yanı sıra YK Enerji çalışanlarının çocukları ve bölgede yaşayan çocuklar da yoğun ilgi gösterdi.

Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın aynı tarihlere denk gelmesi dolayısıyla çocuklar iki bayram coşkusunu şenlikte birlikte yaşadı.

Şenlik alanında yer alan çok sayıda etkinliğin tadını çıkaran çocuklar, palyaçolardan hikayeler dinledi, şarkılar söyleyip gönüllerince dans etti.

Uçurtma yarışlarına büyük ilgi gösteren çocuklar, pamuk şeker makinesinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Keyifli bir gün geçiren çocuklar, şenlik sonunda kendileri için hazırlanan minik hediyelerle evlerine dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Çocukların her zaman yanlarında olduklarını belirten YK Enerji Genel Müdürü M. Serhat Dinç, sosyal sorumluluk projelerinde ve sponsorluk desteği verdikleri tüm etkinliklerde önceliklerinin her zaman çocuklar olduğunu vurguladı.

"Bir çocuk gülerse dünya değişir." anlayışıyla her zaman çocukların yanında olmaya, onlara iyi bir gelecek sunmaya çalıştıklarını anlatan Dinç, şunları kaydetti:



"23 Nisan'da da hem depremde evlerini kaybeden ve Milas'ta misafir ettiğimiz çocuklarımızın hem de Milaslı çocuklarımızın bayramlarını mutlulukla geçirmelerine destek olduk. Biz de çocuklarımızla birlikte eğlendik, onların yaşam sevinçlerine ortak olma fırsatı bulduk."

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