Bodrum'da caddede otomobilden ürken devenin çevreye yaşattığı panik anları kameraya yansıdı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, caddede otomobilden ürken devenin çevreye yaşattığı panik anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde deve ile düğün töreni için çeyiz taşıma merasimi düzenlendi. Caddede ilerlediği sırada bir otomobilden ürktüğü ifade edilen deve bir anda caddede zıplamaya başladı.

Taşıdığı malzemeleri de yere düşüren deve, caddedeki bazı işletmelerin tentelerine de çarptı.

O sırada caddeden geçen yerli ve yabancı tatilciler ile esnafın yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, zıplarken yere düşen devenin yeniden ayağa kalkarak zıplamaya devam etmesi, deve sahibinin ise hayvanı sakinleştirmeye çalışması ve çevredeki panik anları yer alıyor.

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