AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Yakup Otgöz, seçim çalışmalarına devam ediyor

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MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Yakup Otgöz, Bodrum'da seçim çalışmalarına devam ediyor.

Otgöz, Bodrum’daki sivil toplum kuruluşlarını, oda ve dernek başkanlarını ziyaret etti.

Ziyaretlerinde Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hasan Kablı ile bir araya gelen Otgöz, daha sonra sırasıyla Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç'i, İMEAK Deniz Ticaret Odası(DTO) Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç’i, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez’i, Bodrum Vanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İshak Kalkanlı'yı, Mumcular Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Gürhan Koca'yı ziyaret etti.

Otgöz, ayrıca Bodrum’un Gündoğan Mahallesi, Gündoğan Su Ürünleri Kooperatifinde balıkçılar ve vatandaşlarla buluşup sohbet etti.

Otgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada gece uyumadan, gündüz de durmadan çalışacaklarını ifade etti.

Otgöz'e ziyaretlerinde AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Hacı Dalda ve ilçe teşkilatı eşlik etti.









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