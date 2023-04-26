Marmaris Belediyesinden depremzedelere konteyner desteği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Marmaris Belediyesi deprem bölgesindeki vatandaşların barınma ihtiyacına destek olmak amacıyla Malatya'ya 20 konteyner gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yakınlarını, evlerini kaybeden depremzedelerin çadırlardan konteynerlere taşınması için başlatılan yardım seferberliğine Marmaris Belediyesi de katıldı.

Belediye tarafından Malatya Yeşilyurt ilçesine gönderilen 20 konteyner Aşağı Bağlar Mahallesi Güzelbahçe Konteyner Kent'e kuruldu.

Tam teşekküllü, içine gıda desteği de sunulan konteynerleri, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay depremzedelere teslim etti.

Oktay, Başkan Yardımcıları Ali Zağlı ve İhsan Öztürk ile depremzedelere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

İlk olarak Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine giden Oktay ve beraberindekiler, bölge sakinleri ve dükkanlarını açan esnafı ziyaret etti.

Ardından Kahramanmaraş merkeze geçen Oktay, burada da CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ile Uzun Çarşı'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Oktay, Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül ile Esnaf, Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni de ziyaret ederek görüşmeler yaptı.

Daha sonra Malatya’ya geçen Oktay ve beraberindekiler, burada depremzedeler için Marmaris Belediyesi tarafından temin edilen 20 adet konteynırı depremzede vatandaşlara teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.