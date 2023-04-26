AK Parti Milletvekili Adayları Mete ve Öztürk Fethiye'de seçim çalışması yaptı

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MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Kadem Mete ve Turgay Öztürk, 14 Mayıs seçimleri için çalışmalarına Fethiye'de devam etti.

Mete ve Öztürk Fethiye Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program çerçevesinde ilk olarak Fethiyespor Başkanı iş insanı Esat Bakırcı ile ofisinde buluşarak hasbihal ettiler.

Sonra, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Mete ve Öztürk, iş insanlarının taleplerini dinledi.

Oda hizmet binasında gerçekleşen ziyarette konuşan Mete, belediyelerin yapması gereken hizmetleri de CHP'li başkanların olduğu yerlerde kendilerinden istendiğine dikkati çekti.

Daha sonra, Fethiye Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştiren Mete ve Öztürk, hayırlı işler diledi. Merkez mahallelerde de esnaf ziyaretleri yapan Mete ve Öztürk bereketli işler dileyip tokalaştı. Şapka satan bir dükkanda Mete ve Öztürk'e Fethiye'ye özgü "Beşkaza" Şapkası' hediye edildi. Milletvekili adayları şapkayla fotoğraf çektirerek paylaşımda bulundu.

Seçim çalışması kapsamında, Çatalarık Sosyal Tesisleri'nde, Çatalarık, Foça ve Yeni Mahalle 'Halk Buluşması' programına katılan Mete ve Öztürk vatandaşlarca ilgiyle karşılandı.

-“Siz bizi istemeyenlere bakın nerede duracağınızı anlarsınız”

Mete, halk buluşmasında yaptığı konuşmasında, vatandaşların AK Parti iktidarını kimlerin istemediğine baktığı zaman gerçeği göreceğini söyledi.

Terör örgütlerinin, terör örgütü yandaşlarının, ABD, Yunanistan, Suriye, AB ülkelerinin AK Parti iktidarını istemediğine vurgu yapan Mete, "Bunlar sizce AK Parti iktidarını Türkiye'yi çok sevdiği için mi? Çok düşündüğü için mi istemiyor aziz milletim? Sizleri düşünseler kendi ülkelerinde terör örgütü üyelerine maaş vatandaşlık, oturma izni verirler mi? Sizin bir evladınız eğitim için bile gitse kılı kırk yararlar vize için ama terör örgütlerine maaş bile bağlarlar. Siz bizi istemeyenlere bakın nerede duracağınızı anlarsınız." dedi.

Türkiye'nin savunma alanındaki başarılı projelerini hayata geçirdiğini aktaran Mete, şunları kaydetti:

"Silahlı ve silahsız insansız hava araçlarımız, insansız jetlerimiz, elektrikli akıllı cihaz deniliyor şimdi otomobilimiz, füzelerimiz, radar ve radarsavarlarımız, tanklarımız, toplarımız, silahlarımızı yapıyoruz. Bu ülke mermi bulamazdı mermi. Büyüklerimiz çok iyi hatırlar ülkenin yokluk günlerini. Bugün ekonomik pahalılığı kullananların derdi vatandaşlarımız değil. Onların derdi büyüyen, gelişen, üretim yapan Türkiye. Bir botu dahi yapamayan bir ülkeden bugün İHA ve helikopterlerin indiği savaş gemisini kendi üreten Türkiye'ye geldik."

Konuşmaların ardından vatandaşlar, Mete ve Öztürk'le fotoğraf ve video çektirdi.

Mete’ye seçim çalışmasında, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turhan Kovancı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Osman Pala, ilçe yönetim, kadın ve gençlik kolları üyeleri eşlik etti.

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