Bodrumspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

MUĞLA (AA) - Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında 28 Nisan Cuma günü Gençlerbirliği'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yalıçiftlik Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana yeşil-beyazlı oyuncular, ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon çalışması yapan futbolcular, daha sonra pas organizasyonları üzerinde durdu.





- Taşdemir: "Çok zor bir maç olacak"



Bodrumspor Teknik Direktörü Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kalan maçlarda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını söyledi.

Rakipleri Gençlerbirliği'nin ligde kalma mücadelesi verdiğini belirten Taşdemir, "Çok zor bir maç olacak. Zor maçlar oynamada tecrübeliyiz. İnşallah bu zor maçı da iyi bir şekilde atlatıp, diğer müsabakaya daha iyi şekilde hazırlanabiliriz. TFF 1. Lig'de ilk yılımız ve çok zor rakiplerle mücadele ediyoruz. Onların içinde tutunmaya çalışıyoruz. Ligin sonu geldi ve play-off'u garantilemek adına ne kadar puan varsa almak istiyoruz." diye konuştu.

Futbolculardan Omar İmeri de iyi bir rakiple oynayacaklarını ifade etti. Bütün hafta verilen taktikleri uygulamaya çalıştıklarını aktaran İmeri, "Umarım bu maç bizim için iyi geçer ve hepimizin yüzü güler. Hayalimiz Süper Lig. Hepimiz bunun için savaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Topladığı 55 puanla play-off hattında 6. sırada bulunan Bodrumspor'da sakatlıkları bulunan Kenan Özer ve Üzeyir Ergün ile kart cezalısı Süleyman Özdamar bu müsabakada forma giyemeyecek.





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