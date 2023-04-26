AK Parti Milletvekili Gökcan teşkilat ziyaretlerine devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, seçim çalışmaları çerçevesinde Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman belediye başkanları ile partisinin ilçe başkanlarını ziyaret etti, teşkilat mensuplarıyla toplantılar yaptı.

14 Mayıs 2023 seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Gökcan, 2003'te AK Parti'ye kayıt olduğunu ve partinin her kademesinde görev yaptıktan sonra milletvekili seçildiğini anımsattı.

"Bu sevda burada bitmeyecek" diyen Gökcan, partinin bir neferi olarak çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Gökcan, teşkilatlarla seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirterek, birinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçtireceklerini dile getirdi.

Muğla'yı en fazla milletvekili ile TBMM'de temsil ettireceklerinden hiç şüphesi olmadığını ifade eden Gökcan, "Muğla'mıza 21 yılda yaklaşık 62 milyar lira yatırım aldık. Son 5 yılda ise 47 milyar lira yatırım kazandırdık. Bu yatırımlar için sayın Cumhurbaşkanımıza ve sayın bakanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Gökcan, Köyceğiz'de yaptığı toplantıda son 5 yılda Köyceğiz’e kazandırdıkları bazı yatırımlar ve 574 konutluk TOKİ Projesi hakkında da bilgi verdi.

Gökcan, Ortaca'daki temaslarında ise son 5 yılda Ortaca'ya yapılan yatırımları anlattı.

Yeni belediye binası için proje hazırlandığını aktaran Gökcan, İçişleri Bakanlığı ile görüştüklerini ve programa aldırdıklarını dile getirdi.

100 yataklı devlet hastanesini açtıklarının altını çizen Gökcan, şunları ifade etti:



"Hastanemize tomografi cihazı kazandırdık. Sarıgerme'de 112 acil yardım istasyonu açtık. 250 seyirci kapasiteli spor salonu, 6 adet futbol sahası, tenis kortu, gençlik merkezi yapımı içim protokol imzalandı. 3,5 milyon lira ödenek aldık ve yarı olimpik yüzme havuzunu açtık. Spor salonu, 4 adet tenis kortu yapıldı. KYK yurt binası ve yurt müdürlüğü için ödenek aldık, modernize edildi. İztuzu Plajı'nı belediyemize tahsis ettirdik. Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'e hizmet veren Ortaca Sosyal Güvenlik Merkezi'ni açtık. Dalyan'da çevre düzenlemesi için ödenek aldık ve hizmete sunduk. Sarıgerme'de Millet Bahçesi için yer tahsisi yaptırdık."

Gökcan, Dalaman'da düzenlediği toplantıda da ilçeye kazandırdıkları yatırımlardan söz etti.

Dalaman Hükümet Konağı için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüklerini ve ödenek aldıklarını anlatan Gökcan, ihaleye çıkıldığını ve inşaata başlandığını söyledi.

Gökcan, yatırımlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Termal Kükürt Projesi'ni hizmete açtık. Kayacık Sahili Millet Bahçesi'nin plan ve projesi bitti. İhale aşamasında. Dalaman Sivil Havacılık Yüksek Okulu için ödenek aldık, açılışını yaptık. 16 derslikli İmam Hatip Lisesi'ni ve 100 öğrenci kapasiteli pansiyonu açtık. 4 futbol sahası, 4 tenis kortu 1 gençlik merkezi yapımı için protokol imzalandı. Spor salonu için ödenek aldık. Modernize edildi ve açıldı. 4 tenis kortu yapıldı ve açıldı. Halı sahalar hizmete sunuldu. Dalaman stadına, 500 seyirci kapasiteli tribün, soyunma odalarının bakım onarımı ve aydınlatma işi ihale edildi. Kayacık Sahili, Sarsala, Kille ve Boynuz bükü koyları belediyemize tahsis edildi. Muğla'mıza ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun. 'Türkiye yüzyılı için yarın değil bugün' diyerek çalışmaya devam ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.