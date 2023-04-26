Muğla'da asayiş

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MUĞLA (AA) - Muğla'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklaya göre, yapılan istihbari çalışmalarda, Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesi'nde T.A'nın aracında ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine şüphelinin aracında arama yapıldı.

Aramada seri numarası silinmiş 2 tabanca ile şarjörler ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Marmaris'in Orhaniye Mahallesi'nde de Z.C. ve M.H.Y'nin ikametlerinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında arama yapıldı.

Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, otomatik av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Yatağan İlçesi Köklük Mahallesi'nde ise O.T'nin ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine Jandarma İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ile Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin ikametinde arama yapıldı.

Aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, kubar esrar, kenevir tohumu, sentetik hap, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, 100 litre şarap ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Bahsekonu operasyonlarla ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca adli işlemler başlatıldığı öğrenildi.

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