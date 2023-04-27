Muğla'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Fethiye'den Karadere İlkokuluna öğretmenleri taşıyan, Osman M. idaresindeki 48 S 3466 plakalı servis minibüsü, Çukurincir Mahallesi, Karadere mevkisinde yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Devrilen minibüsteki 9 öğretmen ile sürücü yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.











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