Milas-Bodrum Havalimanı ve Bodrum Gümrük Kapısı'nda oy verme işlemi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün istirahat edecek yarın programa devam edecek

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MUĞLA (AA) - Milas-Bodrum Havalimanı ve Bodrum Gümrük Kapısı'nda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı.

Havalimanı ve Bodrum Gümrük Kapısı'na iki ayrı sandık konuldu. Oy verme işleminden önce sandık kurulu üyeleri yemin etti. Yemin edilmesinin ardından üyeler zarf ve pusula sayımı yaptı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren pasaport ve kimliklerini ibraz ederek oylarını kullanıyor.

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