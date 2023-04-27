FETÖ üyesi oldukları öne sürülen 13 kişi Yunan adalarına kaçarken yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün istirahat edecek yarın programa devam edecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'da FETÖ üyesi oldukları iddia edilen 13 kişi, tekneyle yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçarken gözaltına alındı.



FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan veya aranan kişilerin bulunduğu teknenin, Ortaca ilçesindeki İztuzu ve Ekincik koyu açıklarında olduğu belirlendi.

Bu tespit üzerine söz konusu terör örgütü mensuplarının yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ortaklaşa operasyon başlatıldı.



Operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen eski hakim, polis ve öğretmenlerin de yer aldığı 13 kişi ile 2 tekne kaptanı ve tekne çalışanı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ şüphelisi ve sanıklarından oluşan 10 kişi tutuklandı, diğer 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu kişileri Yunan adalarına götürmek istedikleri belirtilen tekne kaptanları ile tekne çalışanı da adli kontrolle salıverildi.

Operasyona ilişkin polis kamerası görüntüleri de basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.