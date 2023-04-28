Bodrum'da "Mera Şenliği" düzenlenecek

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MUĞLA (AA) - Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ndeki Küdür Yarımadası'nda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Mera Şenliği" düzenleneceği bildirildi.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2021'de Cumhurbaşkanlığı tarafından "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilen ve 2022'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Mera Islah ve Amenajman Projesi" başlatılan Bodrum Yalıkavak Mahallesi Küdür Yarımadası'nda "Mera Şenliği" düzenlenecek.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2022'de bakanlık onayıyla başlattığı 1 milyon 559 bin 500 lira bütçeli mera ıslahı çalışmaları kapsamında bölgedeki yabancı otlar temizlendi, üstten tohumlama ve gübreleme yapılarak meranın ot verim ve kalitesi artırılarak besicilerin kullanımına açıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çobanların kullanımına sunulmak üzere Küdür Yarımadası'nın farklı noktalarına 4 sıvat ve 4 gölgelik yerleştirildi.

- Küdür kesin korunacak hassas alan

Yalıkavak, Geriş ve Gökçebel'deki hayvan sahibi çiftçilerin kullanımına açılan Küdür Merası, 2021'de Cumhurbaşkanlığı tarafından "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmişti.

Küdür'de 3 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'te yerel halkın ve başta depremzedeler olmak üzere çocukların katılımıyla yapılacak mera ıslah açılışı, şenliğe dönüştürülerek meranın korunması yönündeki çalışmaların tanıtılması ve farkındalığın artırılması amaçlandı.

Tüm halkın davet edildiği Küdür Mera Şenliği kapsamında, çocuklara yönelik eğlenceli oyun ve etkinlikler ile yazlık sebze fidesi dağıtımı ve ikramlar olacak.

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