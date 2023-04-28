Datça’da 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi açıldı

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MUĞLA (AA) - Datça İlçesi İskele Mahallesi 62. sokakta yeni bir aile sağlığı merkezi hizmete başladı.

Merkezin açılışına, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Abbas Akgün, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, hekimler, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Kaymakam Mesut Çoban, özellikle turizm sezonu öncesi hekim sayısında da artış yaşandığını ifade ederek, hekimlere, sağlık teşkilatına ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Datça Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Abbas Akgün da merkezin, 7 ve 8 nolu aile hekimleriyle birlikte Datça halkına ve dışarıdan gelen misafirlere hizmet edeceğini belirtti.

4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi doktorları Dr. Ali Burkay Nakipoğlu ve Dr. Kadir Işılak da mesai saatleri içerisinde vatandaşların hizmetinde olduklarını ifade etti.

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