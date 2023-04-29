Fethiye'de TDİOSB toplantısı yapıldı

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MUĞLA (AA) - Fethiye ilçesinde Tarıma Dayalı Süt Sığırcılığı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı.

Seydikemer Çobanisa Mahallesi'nde 1200 dekar alanda Muğla, Antalya, Burdur ve Denizli'nin kavşak noktasına yapılacak ve 400 milyon lira yatırımla kurulacak TDİOSİB, 40 bin büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olacak.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda altyapı sorunları ve çiftçilere nasıl fayda sağlanır konuları görüşüldü.

Toplantıya Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, Muğla Vakfı Genel Müdürü Tayyar Şaşmaz, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Fethiye-Seydikemer Süt Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Tokmak katıldı.





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