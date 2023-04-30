Köyceğiz ilçesine yeni su sporları tesisi yapılacak

MUĞLA (AA) - Muğla'nın "sakin şehir" unvanlı Köyceğiz ilçesine su sporları tesisi yapılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, gazetecilere, ilçedeki Su Sporları Kamp Eğitim Merkezi'nin yerine Olimpiyat Hazırlık Merkezi niteliğini taşıyacak bir tesis yapmayı planladıklarını söyledi.

Muğla'nın bin 435 kilometre kıyı şeridi uzunluğuna sahip kent olduğuna değinen Açıkbaş, kentin bütün güzellikleriyle bir arada bulunduran bir coğrafya olduğunu kaydetti.

Denizle iç içe yaşayan bir kent olduklarını vurgulayan Açıkbaş, "Doğal güzelliklerinin yanında coğrafi şartların getirdiği büyük avantajlar var. En önemli avantajlarından bir tanesi de Köyceğiz gölü. Avrupa'da böyle su sporlarına ev sahipliği yapacak bir alan olmadığını düşünüyoruz. Biz de bütün bu coğrafi avantajları daha ileriye götürebilmek, sportif başarıları yansıtmak için gayret ve çaba içerisindeyiz." dedi.

Köyceğiz'deki Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait tesisi modernize edeceklerini aktaran Açıkbaş, şunları söyledi:

"Köyceğiz Gölü kenarında su sporlarıyla ilgili planladığımız bir tesis var. Avrupa'daki takımlara ve kendi milli takımlarımıza ev sahipliği yapabilecek, kamp düzeyinde katkı sağlayacak güzel bir tesis planlamamız var. Bunun dışında kano ile alakalı Olimpiyat Hazırlık Merkezi niteliğini taşıyacak bir tesis. Kano sporunda ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek yüzlerce sporcu yetiştirmemize katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

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