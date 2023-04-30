Köyceğiz ilçesine yeni su sporları tesisi yapılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köyceğiz ilçesine yeni su sporları tesisi yapılacak

AA

Köyceğiz ilçesine yeni su sporları tesisi yapılacak

MUĞLA (AA) - Muğla'nın "sakin şehir" unvanlı Köyceğiz ilçesine su sporları tesisi yapılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, gazetecilere, ilçedeki Su Sporları Kamp Eğitim Merkezi'nin yerine Olimpiyat Hazırlık Merkezi niteliğini taşıyacak bir tesis yapmayı planladıklarını söyledi.

Muğla'nın bin 435 kilometre kıyı şeridi uzunluğuna sahip kent olduğuna değinen Açıkbaş, kentin bütün güzellikleriyle bir arada bulunduran bir coğrafya olduğunu kaydetti.

Denizle iç içe yaşayan bir kent olduklarını vurgulayan Açıkbaş, "Doğal güzelliklerinin yanında coğrafi şartların getirdiği büyük avantajlar var. En önemli avantajlarından bir tanesi de Köyceğiz gölü. Avrupa'da böyle su sporlarına ev sahipliği yapacak bir alan olmadığını düşünüyoruz. Biz de bütün bu coğrafi avantajları daha ileriye götürebilmek, sportif başarıları yansıtmak için gayret ve çaba içerisindeyiz." dedi.

Köyceğiz'deki Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait tesisi modernize edeceklerini aktaran Açıkbaş, şunları söyledi:

"Köyceğiz Gölü kenarında su sporlarıyla ilgili planladığımız bir tesis var. Avrupa'daki takımlara ve kendi milli takımlarımıza ev sahipliği yapabilecek, kamp düzeyinde katkı sağlayacak güzel bir tesis planlamamız var. Bunun dışında kano ile alakalı Olimpiyat Hazırlık Merkezi niteliğini taşıyacak bir tesis. Kano sporunda ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek yüzlerce sporcu yetiştirmemize katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fethiye'de paraşüt kazası; milli paraşütçü Orkut Baysal hayatını kaybetti, 2 yaralı
YEREL HABERLER Fethiye'de paraşüt kazası; milli paraşütçü Orkut ...
Muğla'da caretta carettalar İztuzu sahiline yumurta bırakmaya başladı
YEREL HABERLER Muğla'da caretta carettalar İztuzu sahiline yumurta ...
Milli paraşütçü Orkut Baysal, Fethiye'de yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Milli paraşütçü Orkut Baysal, Fethiye'de yamaç ...
Muğla'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Muğla'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ...
GÜNCELLEME - Bodrum'da makilikteki yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bodrum'da makilikteki yangın kontrol ...
Bodrum'da makilik yangını (2)
YEREL HABERLER Bodrum'da makilik yangını (2)
Bodrum'da makilikteki yangına müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Bodrum'da makilikteki yangına müdahale ediliyor
Bodrum'da makilik yangını
YEREL HABERLER Bodrum'da makilik yangını
Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off
YEREL HABERLER Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off
TGF Türkiye Golf Turu´nun A ve B kategori müsabakaları Bodrum´da devam ediyor
YEREL HABERLER TGF Türkiye Golf Turu´nun A ve B kategori ...
Muğla'da bisikletli doktorun öldüğü trafik kazasıyla ilgili otomobil sürücüsü tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla'da bisikletli doktorun öldüğü trafik kazasıyla ...
AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Mete, seçim çalışmasını Dalaman ve Ortaca'da sürdürdü
YEREL HABERLER AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Mete, seçim ...
Muğla'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 ...
Köyceğiz Belediyesi Durgunsu Kano Bahar Kupası sona erdi
YEREL HABERLER Köyceğiz Belediyesi Durgunsu Kano Bahar Kupası sona ...
Bodrumspor'da yenilmezlik serisi bitti
YEREL HABERLER Bodrumspor'da yenilmezlik serisi bitti
Fethiyespor 2'de 2 peşinde
YEREL HABERLER Fethiyespor 2'de 2 peşinde
Fethiye'de TDİOSB toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Fethiye'de TDİOSB toplantısı yapıldı
YOLCU OTOBÜSÜNDE YAKALANDI; UYUŞTURUCUYU KULAKLIĞA SAKLAMIŞ  
YEREL HABERLER YOLCU OTOBÜSÜNDE YAKALANDI; UYUŞTURUCUYU KULAKLIĞA ...
Yolcu otobüsünde yakalandı; uyuşturucuyu kulaklığa saklamış
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde yakalandı; uyuşturucuyu kulaklığa ...
TGF Türkiye Golf Turu'nun A ve B Kategori müsabakaları Bodrum'da başladı
YEREL HABERLER TGF Türkiye Golf Turu'nun A ve B Kategori ...
Muğla'da kulaklığa saklanan uyuşturucu polisin gözünden kaçmadı
YEREL HABERLER Muğla'da kulaklığa saklanan uyuşturucu polisin ...
Datça’da 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Datça’da 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi açıldı
Köyceğiz Belediyesi Durgunsu Kano Bahar Kupası ikinci gün yarışları yapıldı
YEREL HABERLER Köyceğiz Belediyesi Durgunsu Kano Bahar Kupası ikinci ...
Bodrum'da "Mera Şenliği" düzenlenecek
YEREL HABERLER Bodrum'da "Mera Şenliği" düzenlenecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.