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AK Parti Muğla milletvekili adayı Otgöz, seçim çalışmalarını sürdürüyor

AA

AK Parti Muğla milletvekili adayı Otgöz, seçim çalışmalarını sürdürüyor

MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla milletvekili adayı Yakup Otgöz, Fethiye ile Seydikemer ilçelerinde seçim çalışmalarına devam etti.

Karaçulha Mahallesi'nde düzenlenen Geleneksel Keşkek Gününe katıldı Otgöz, vatandaşlarla görüştü.

Daha sonra Karaçulha Mahallesi'nde devam eden TOKİ inşaatı çalışmalarını inceleyen Otgöz, buradaki konuşmasında, TOKİ'nin Türkiye'de Muğla'nın çoğu bölgesinde çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Fethiye'ye yapılan 228 dairenin yakında halkın hizmetine sunulacağını belirten Otgöz, "Depremde ayakta kalan tek binalar TOKİ binaları. İnşallah bundan sonra daha da fazla olacak. Önümüzde futbol sahası var. Futbol sahası gençlerimiz için, gençlerimiz bizim geleceğimiz." dedi.

Fethiye'deki programın ardından Seydikemer'e giden Otgöz, Hacıosmanlar, Çobanlar, Çaltıözü, Alaçat, Kabaağaç, Çaykenarı, Eşen, Çukurincir, Karaköy, Kumluova ve Karadere mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.

Gençlik Buluşması'nda gençlerle bir araya gelen Otgöz, gençlerin sorularını cevapladı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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