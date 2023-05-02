Polis memurunu şehit eden sanığın cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına yükseltildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir polisin şehit edilmesi, bir polisin de yaralanmasına ilişkin davada yerel mahkeme tarafından müebbet ve 10 yıl hapis cezası verilen sanık Fatih Ö, istinafta görülen davada ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fatih Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmada şehidin babası Şahin Yangöz ve annesi Nursel Yangöz ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, duruşma sonunda Fatih Ö'nün polis Ercan Yangöz'ü şehit etmesi sebebiyle Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen müebbet hapis cezasını, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevirdi.

Sanığın polis memuru Abdulkadir Doğan'ı yaralaması sebebiyle yerel mahkemede verilen 10 yıl hapis cezasını da 15 yıla çevirdi. Mahkeme, katil zanlısının oğlu Efe Ö'nün de beraat kararını değiştirmedi. Kararda Yargıtay temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

- Olay

Bodrum'un Yahşi Mahallesi'nde 16 Haziran 2021'de, polisin takip ettiği otomobilden ateş açılması sonucu yaralanan 2 polis memurundan Ercan Yangöz şehit olmuş, Abdulkadir Doğan hastanede tedaviye alınmıştı.

Fatih Ö. ve oğlu Efe Ö'nün de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmış, baba ve oğlu tutuklanmış, diğer iki şüpheli serbest bırakılmıştı. Efe Ö. yapılan itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Muğla'nın yanı sıra farklı illerde düzenlenen operasyonlarda da silah ticareti ve saldırıyla ilişkili oldukları öne sürülen 19 şüpheli daha yakalanmış, bu kişilerden 12'si tutuklanmıştı.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde 27 Eylül'deki 9. duruşmada sanıklar Fatih Ö'ye müebbet ve 10 yıl hapis cezası, oğluna ise beraat kararı verilmişti.

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