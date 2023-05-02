Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kente il dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

İlçe girişinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan T.S'nin üzerinde ve çantasında yapılan aramada 1 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Zanlı, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.











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