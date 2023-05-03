Muğla'da midibüsün kamyona çarptığı kazada 34 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da midibüsün kamyona çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 34 kişi yaralandı.

Göksel Kocabıyık'ın kullandığı Büyükşehir Belediyesine ait 48 M 7962 plakalı midibüs, Muğla-Yağatan karayolu Madenler mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DEB 307 plakalı kamyona çarptı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 4'ü ağır 34 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



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