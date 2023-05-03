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Bakan Ersoy, Bodrum'da İleri Biyolojik İçmeler Atıksu Arıtma Tesisi'ni açtı:

AA

Bakan Ersoy, Bodrum'da İleri Biyolojik İçmeler Atıksu Arıtma Tesisi'ni açtı:

MUĞLA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye turizminin geleceğinin rekabetine bugünden hazırlandıklarını belirterek, "Yaptığımız yatırımlar, ürettiğimiz proje ve hizmetlerle Muğla bu geleceğin de en önemli aktörlerinden biri olacak." dedi.

Bodrum'da İçmeler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan İleri Biyolojik İçmeler Atıksu Arıtma Tesisi'nin açılış töreninde konuşan Ersoy, turizm potansiyeli, kültür ve medeniyet mirasıyla Türk ve dünya turizminin en önemli destinasyonlarından olan Muğla'nın geleceğini güvence altına almanın adımlarını attıklarını, yatırımlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bakanlığın yerel yönetimlerle işbirliğinin daima güçlü ve çözüm odaklı olduğunu vurgulayan Ersoy, "Turizm merkezleri olsun, turizm potansiyeli taşıyan yerler olsun, buralarda çevre düzenlemesi veya altyapı uygulamaları yapan belediyelere hem maddi ve teknik alanlarda hem de kontrolörlük noktasında destek veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu destekleri bir adım daha ileri taşımış ve tatil bölgelerindeki arıtma alt yapısı yatırımlarını gerçekleştiremeyen belediyelerin ilgili yatırımlarını da üstlenmemiz talimatını vermiştir. Bu doğrultuda en önemli yatırımlarımızdan birini Muğla Bodrum'a yaptık." diye konuştu.

Bodrum İçmeler Atıksu Arıtma Tesisi'nin 1994'te inşa edildiğini hatırlatan Ersoy, tesisin ekonomik ömrünü doldurduğunu, Bodrum'un nüfus değişiminin, sürekli artan yerli ve yabancı ziyaretçinin doğurduğu ihtiyacı karşılamaktan uzak kaldığını dile getirdi.

Tesisin daha önce 10 bin metreküplük kapasitesi olduğunu belirten Ersoy, "Hal böyleyken bugünü ve daha da önemlisi geleceği düşünerek bir adım atılması gerekiyordu. Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ile bir işbirliği protokolü imzalayarak, kanalizasyon şebekesi ve terfi hatları ile atık su arıtma tesislerini kapsayan altyapı yatırımlarını bakanlık olarak biz üstlendik ve hiç zaman kaybetmeden çalışmaları başlattık." bilgisini verdi.

Ersoy, projenin ilk etabının projelendirilerek yaklaşık 15 kilometre kanalizasyon şebeke hattı, 4 kilometre yağmur suyu şebeke hattı ve 23 kilometre kanalizasyon kolektör hattını kapsayan, toplamda 42 kilometrelik etabın Şubat 2023'te tamamlandığını anlattı.

İçmeler-Torba Atıksu Arıtma Tesisi ve bağlantılı altyapı tesisleri yapım işinin Kovid-19 salgınına rağmen çalışmaların 14 ayda tamamlandığını ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"İlave 30 kilometre kanalizasyon şebeke hattı ile birlikte 20 bin metreküp kapasiteli yeni tesisimizi beldemize kazandırdık. Var olan 400 milimetre çapındaki derin deniz deşarjını da rehabilite ederek yeni tesisle uyumlu hale getirdik. Birinci kademe olarak gerçekleştirdiğimiz ve 600 milyon lira güncel değere sahip olan ve bu tutarın bakanlığımız tarafından karşılandığı bu yatırımlarla bölgenin 20 yıllık ihtiyacına cevap verecek bir kapasiteye ulaşmıştır. İnşallah ikinci kademede de 17 bin metreküplük bir artışla tesisimizi 37 bin metreküp kapasiteye taşıyacak ve öngörülen nüfus değişimleri göz önüne alındığında 50 yıllık ihtiyacı karşılayacak bir eseri Bodrum'a kazandırmış olacağız."

Bölgedeki tüm otel ve evlerin tesise bağlantısının yapılmasıyla denizlerin daha iyi korunacağını vurgulayan Ersoy, bakanlık tarafından Antalya'ya yapılan altyapı yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi.

Ersoy, Kovid-19'un dünyayı ve sektörleri değiştirdiğini, turizmin belki de bu değişimi en güçlü hisseden sektör olduğunu dile getirdi.

- "Türkiye turizmini geleceğin rekabetine bugünden hazırlıyoruz"

Geleceğin turizmi sürdürülebilirliği, sürdürülebilirliğin ise bütün diğer kriterleriyle sağlıklı bir çevre ve doğa dostu bir çalışma anlayışı talep ettiğini kaydeden Ersoy, şöyle konuştu:

"Biz, 2023 Türkiye Turizm Stratejisi ve Eylem Planı'nda Türkiye'nin doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerinden koruma kullanma dengesi içinde faydalanılması gerekliliğine yönelik amaç ve kararlılığımızı vurgulamıştık. Bugün geldiğimiz noktada Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile çok güçlü bir işbirliğini hayata geçirmiş ve Sürdürülebilir Turizm Programı'nı hazırlayarak uluslararası tescilini yaptırmış bir Türkiye var. Ülke bazında bunu yapan ilk ülke Türkiye oldu. 2028 hedeflerimizi de yine bu doğrultuda belirledik. Türkiye turizmini geleceğin rekabetine bugünden hazırlıyoruz. Yaptığımız yatırımlar, ürettiğimiz proje ve hizmetlerle Muğla bu geleceğin de en önemli aktörlerinden biri olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilerlediğimiz Türkiye Yüzyılı'ndaki vazgeçilmez yerini alacaktır."

Konuşmanın ardından Ersoy ile protokol üyeleri tesisin açılışını gerçekleştirdi.

Törene, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Kadem Mete, protokol üyeleri ile davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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