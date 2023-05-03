Datça'da sahte alkol operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen sahte alkol operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Bir araçta sahte alkol satışı yapıldığı ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler tarafından belirlenen araçta ve aracın sahibinin evinde yapılan aramada, alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen düzenek ve pet şişelere doldurulmuş miktar sahte alkol ele geçirildi.

Şüpheli M.S. gözaltına alındı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.