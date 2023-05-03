Bakan Ersoy, Bodrum'da Küdür Mera Şenliği'ne katıldı:

MUĞLA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yalıkavak Küdür Yarımadası'nın koruma altına alındığını belirterek, "Sürdürülebilirlik sadece koruma amaçlı değil, yöre halkının ürünlerinin gelecek nesillere aktarılması da sürdürülebilirliğin bir parçası. Bu da bölgede çok doğru bir şekilde organize ediliyor." dedi.



Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğünce, 2021'de Cumhurbaşkanlığı tarafından "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilen ve 2022'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Mera Islah ve Amenajman Projesi" başlatılan Bodrum Yalıkavak Mahallesi Küdür Yarımadası'nda "Mera Şenliği" düzenlendi.

Etkinliğin açılışında konuşan Bakan Ersoy, ilk olarak bu bölgeyi gezdikten sonra bakanlıkça bölgedeki tahsislerin iptalini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bölgedeki tahsislerin iptal edilerek önündeki en büyük engelin kaldırıldığını belirten Ersoy, "Daha sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce burada tahsis çalışmaları başladı. Hem meranın özelliğinin korunması, hem fidanların dikilmesi, hayvancılığın burada tekrar önünün açılması birbirini izleyen doğru adımlar oldu." diye konuştu.

Bakan Ersoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının da daha sonra gerekli adımları atarak bölgenin Cumhurbaşkanlığı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edildiğini kaydetti.

Küdür'ün gelecek nesillere aktarılmasıyla ilgili önünde hiçbir engel kalmadığına işaret eden Ersoy, "Küdür'de gerekli bütün koruma adımları atılmış oldu. Bundan sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalarla da aslına ve özüne uygun bir şekilde de gerekli adımlar atılıyor. Sürdürülebilirlik sadece koruma amaçlı değil, yöre halkının ürünlerinin gelecek nesillere aktarılması da sürdürülebilirliğin bir parçası. Bu da bölgede çok doğru bir şekilde organize ediliyor." diye konuştu.

Sürdürülebilir yaşam anlayışı kapsamında Türkiye'nin çok önemli adımlar attığını anlatan Ersoy, geçen yıl Paris Anlaşması'na imza atıldığını dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu kapsamda sürdürülebilir turizm adına turizm sektöründe sürdürülebilirlik sertifikasyon kuruluşu ile 3 yıllık bir protokol imzaladıklarını vurgulayan Ersoy, şunları söyledi:

"Bakanlığımıza bağlı tüm konaklama tesisleri 3 yıllık bir program dahilinde toplam 42 kriteri yerine getirdikçe tesisler sürdürülebilirlik belgesi alacaklar. Çağımızda sürdürülebilirlik her şeyin önünde. Ekosistemin yaşaması, gelecek nesillere aktarılması çok çok önemli. Küdür Yarımadası da bu kapsamda çok önemli bir yer tutuyor. 33 yıl önce yapılmış tahsisler vardı bu bölgede. İlk olarak bunların iptalini gerçekleştirdik."

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, AK Parti Muğla milletvekili adayı Kadem Mete ve protokol üyeleri ile şenlik alanını gezerek çocuklar ve aileleriyle sohbet etti.

Şenlik alanında yapılan çalışmaları da inceleyen Ersoy, emeği geçenlere teşekkür etti.

Küdür Mera Şenliği kapsamında, çocuklara yönelik eğlenceli oyun ve etkinlikler düzenlendi, yazlık sebze fidesi dağıtılarak ikramlarda bulunuldu. Şenliğe, ilçede bulunan depremzede çocuklar ve aileleri de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.