Muğla'da kamyonette 26 düzensiz göçmen yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde durdurulan kamyonette 26 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan kamyonet sürücüsü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine takip ettikleri kamyoneti Armutalan Mahallesi'nde durdurdu.



Araçta 16'sı Suriye, 6'sı Mısır, 3'ü Yemen, 1'i Fas uyruklu 26 düzensiz göçmen yakalandı. Kamyonet sürücüsü S.K, gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. tutuklandı.

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