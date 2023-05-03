Tlos Antik Kenti'nde uçurtma şenliği yapıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Tlos Antik Kenti'nde "Tlos Uçurtma Şenliği" düzenlendi.

Likya uygarlığının önemli yerleşim merkezleri arasında yer alan antik kente gelen 300 öğrenciye, Seydikemer Kaymakamlığı, Seydikemer Belediyesi ile Seydikemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce 360 öğrenciye uçurtma dağıtıldı.

Uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturan çocuklar antik kenti renklendirdi.

Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, gökyüzünü renklendiren uçurtmalarla gençlerle birlikte çocuklaştıklarını söyledi.

Büyüker, ilçenin tarihi alanlarını farklı etkinliklerle tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.



Tlos Antik Kenti’nin Likya döneminde bir spor merkezi olduğunu hatırlatan Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli de çocukların çok mutlu olduğunu kaydetti.





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