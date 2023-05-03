Muğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 14 düzensiz göçmen yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayrıca ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botunca hareket halindeki fiber karinalı lastik bot durduruldu. Bottaki 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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