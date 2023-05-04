Muğla'da korolar şenliği düzenlendi

MUĞLA (AA) - Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğinde korolar şenliği düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen şenlik 6 oturum halinde 2 gün sürdü.

26 koronun yer aldığı şenlikte, öğrenciler müzik performanslarını sergileme imkanı bulurken dinleyicilere müzik ziyafeti sunuldu.

Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, korolar şenliğinin Muğla'da bir ilk olduğunu söyledi.

Çay, şenlikte üniversitede müzik eğitimi alan öğrencileri ile müzik öğretmenlerinin rehberliğinde okul korolarında görev alan öğrencilerinin yeteneklerini sergileme olanağı bulduğunu dile getirdi.

Amaçlarının çocukların ve gençlerin müziğe olan ilgisini artırarak müzik ve koro eğitimine dikkat çekip farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Çay, "Etkinliğe, tüm ilçelerimizden 26 okul koromuz katıldı. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum, onlar için önemli bir tecrübe olduğunu ve dinleyiciler için de güzel bir anı olarak kalacağını ümit ediyorum. Bu süreçte üniversitemizin imkanlarını bize açan Rektörümüz Turhan Kaçar ve Eğitim Fakültesi Dekanımız Özgür Yıldız'a da teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından, şenliğe katılan korolara, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yıldız, İl Müdürü Emre Çay ve protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.

Program, şenliğe katılan okul korolarının, protokol ve dinleyicilerle salonda hep birlikte seslendirdiği "Bir dünya bırakın biz çocuklara" şarkısı ile sona erdi.





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