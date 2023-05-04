AK Parti Muğla milletvekili adayı Otgöz, seçim çalışmalarını sürdürüyor

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MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla milletvekili adayı Yakup Otgöz, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde seçim çalışmalarına devam etti.

Otgöz, Fethiye'deki Karaçulha Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde üretici ve tüccarlarla bir araya geldi. AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turhan Kovancı ve ilçe teşkilatının eşlik ettiği Otgöz, burada çiftçi ve tüccarla sohbet etti.

Daha sonra Marmaris'in Karacasöğüt ve Bayır mahallelerini dolaşan Otgöz'e ziyaretinde AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve ilçe teşkilatı eşlik etti.

AK Parti Marmaris İlçe Teşkilatı Bayır Mahallesi Başkanı Ali Yıldız ve eşi Emine Yıldız'ın nikah merasimine katılan Otgöz, çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.





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