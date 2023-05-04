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GÜNCELLEME - Fethiye'de rüzgarda sürüklenen yamaç paraşütçülerine ve beraberlerindeki yolculara ulaşıldı

AA

GÜNCELLEME - Fethiye'de rüzgarda sürüklenen yamaç paraşütçülerine ve beraberlerindeki yolculara ulaşıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle sürüklenen ve kentte farklı noktalara düşen 16 yamaç paraşütüne ulaşıldı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yapan bazı pilotlar, kuvvetli rüzgarın etkisiyle sürüklenerek iniş alanından uzaklaştı.

İlçe merkezinde ve dağ yamaçlarında paraşüt düştüğünü görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Rüzgara kapılan 10 tandem (ikili), 6 single (tekli) paraşütçünün bazıları dağ eteklerine bazıları da ilçede farklı yerlere düştü.

İhbarlar ve pilotların konum bilgisini paylaşması üzerine ilk olarak 9 pilot ile 9 yolcusuna ve teklide 5 paraşüt pilotuna ulaşıldı. Bunlardan bazılarının yaralı olduğu görüldü.

- Helikopterle kurtarıldı

Yeri tespit edilemeyen iki paraşütü arama çalışmalarında, bir pilotun, uygun bir yere iniş yaptığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan ekipler, Mendos Dağı eteğine düşen diğer pilot ve yolcusuna ulaştı. Pilotun ve yolcusunun yaralı olduğunu gören ekipler, sert arazi ile olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgeye helikopter talebinde bulundu.

Bölgeye Aydın Jandarma Filo Komutanlığı helikopteri görevlendirildi. Yaralı pilot Uğur G. helikopterle, yolcusu ise ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Pilotun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayda yaralanan 7 kişinin ilçedeki hastanelerde tedavilerinin devam ettiği bildirildi.


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