Muğla'da kamyonetin minibüsle çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde kamyonetin minibüsle çarpışması sonucu, 3'ü yabancı uyruklu 7 kişi yaralandı.

Özkan Bozkuş'un kullandığı 09 ACJ 595 plakalı kamyonet, Marmaris-Datça kara yolunda karşı yönden gelen Salihhan Öztekin yönetimindeki 48 S 1545 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile kamyonetteki Poyraz ve Kenan Bozkuş ile minibüsteki İngiltere uyruklu Moreland Ronald Neil ,Robert Mckee ve Sharon Mckee yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Marmaris Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelerde tedavi altına alındı.



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