Muğla açıklarında 73 düzensiz göçmen yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 73 düzensiz göçmen ile yasa dışı geçişi organize ettiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, İtalya rotası üzerinde hareket halindeki yelkenli tekneyi durdurarak 73 düzensiz göçmeni yakaladı, yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla da 3 şüpheliyi gözaltına aldı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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