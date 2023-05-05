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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muğla mitinginde konuştu: (1)

AA

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muğla mitinginde konuştu: (1)

MUĞLA (AA) - Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer bir değişim istiyorsak sandığa gideceğiz. Özellikle hiçbir evde hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye inşa etmek istiyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Muğla Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen mitingde, kadını, erkeği, yaşlısı, genci, engellisiyle güzel ülkede huzur içinde yaşamak istediklerini söyledi.

85 milyona sözü olduğunu, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Hiçbir ayrım yapmayacağım. Herkesi kucaklayacağım. Yani bunlar gibi olmayacağız. Toplumu ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplaştırmayacağız. Ahlakı egemen kılacağız. Devlete adaleti egemen kılacağız. Kadın erkek eşitliğini sağlayacağız. Kadına yönelik şiddeti en sert şekilde koşullar ne olursa olsun engelleyeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, kadının güçlü, eğitimli olmasının toplumu da o kadar güçlü kılacağını, kadına gereken öncemi vereceklerini anlattı.

Kadınıyla erkeğiyle sandığa gidileceğini ifade eden Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Eğer bir değişim istiyorsak sandığa gideceğiz. Özellikle hiçbir evde hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Eğer bir çocuk açsa, unutmayın 85 milyon açız demektir. Bir çocuk eğer kışın doğal gaz kesildi diye karanlıkta veya soğukta kalıyorsa, unutmayın hepimiz karanlıkta ne soğukta kalıyoruz demektir. O nedenle biz aile destekleri sigortasını getireceğiz. Bütün kadınların sosyal güvencesi devlet olacak ve kadın tıpkı memur, işçi, emekli gibi gidecek bankadan düzenli aylığını alacak ve çoluk çocuğun rızkını sağlayacak. Hiçbir yoksul aile ‘Ben yoksulum’ diye sokağa çıkıp bir şekilde bana yardım edin diye bir cümle kullanmayacak. Çünkü onun yardımını sosyal devlet zaten sağlayacak."

Tarlada, bağda, çalışan kadınların ve gençlerin bütün sosyal güvenlik primlerini devletin ödeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, zamanı geldiğinde de kadınların tamamının emeklilik hakkına kavuşmuş olacağını kaydetti.

Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacaklarını, köy okullarını açacaklarını dile getiren Kılçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece kırsalda yaşayanlar çocuğumu okula göndereceğim diye kent merkezine gelmeyecek. Öğretmen orada olacak, okul orada olacak. Dolayısıyla evladını rahatlıkla okula gönderecek. Gençler, şimdi geleyim şimdi. Gençler hazır mısınız? Söz mü? Sandığa gidiyorsunuz değil mi? Oyunuzu kullanacaksınız değil mi? Gençler, 5 milyon 300 bin genç ilk kez gidecek sandıkta oy kullanacak ve bu gençler demokrasiyi bu ülkeye getirecek. Bir otoriter yönetimi değiştirecek. Bu gençliğin bizim siyasi tarihimize de dünya siyasi tarihine de bırakacağı çok ama çok önemlidir armağan olacak. Millet İttifakı'na vereceğiniz bir oyun, ne kadar değerli olduğunu asla ve asla unutmayın. Demokrasiyi bu ülkeye sizler getireceksiniz. Milli Kurtuluş Savaşı sonrası verdiğimiz demokrasi mücadelesini inşallah sizler mayıs ayında pekiştireceksiniz. Size güveniyorum."

Ülkede 5-6 yerden maaş alanların olduğunu, 22 yıldır yurt dışına 418 milyar dolar para çıkışı yapıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Sanıyorlar ki Bay Kemal bunu seyredecek. Yemezler. Parayı son kuruşuna kadar getireceğim ve bu millete vereceğim. Sizin o paraları dışarıda hangi bankaya yatırdığınızı biliyorum. Ben değil bütün dünya biliyor." dedi.

Kul hakkı yemediğini ve kimseye kul hakkı yedirmeyeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Benim saraylara oturma gibi bir merakım yok. Ben sizler gibi mütevazı yaşıyorum zaten. Bir evim var ve mutfağımı hepiniz biliyorsunuz. Mutlu bir evimiz var huzur içerisinde yaşıyoruz. Millet açlıktan kıvranırken mutfaklarda yangın varken sarayda mı oturulur? Sizler nasıl yaşıyorsanız, inanın Bay Kemal de öyle yaşayacak. Mütevazı yaşayacak. Siyasetçi topluma örnek olmak zorundadır. Allah nasip eder Cumhurbaşkanı seçildiğimde saraya değil Gazi Mustafa Kemal’in Çankaya'sına gideceğim. Beraber gideceğiz. Kendi tarihimize uygun olarak ülkenin şanını şerefini koruyarak cumhurbaşkanı koltuğuna oturduğunuzda ülkenin itibarını korumak zorundasınız."

Terör dolayısıyla da suçlandıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Ne zaman bir şey olsa sıkışsalar doğru Kılıçdaroğlu. Her şeyde Kılıçdaroğlu. Ya arkadaş terör örgütünün saldırdığı kişi benim ve bir askerimiz şehit oldu. Sen oğlunu, çocuklarını paralı askerliğe gönderirken, garibanın oğlu gibi oğlunu askere gönderen de benim. Dolayısıyla vatanseverlikse sen benim yanımda vatanseverlik edebiyatı yapamazsın. Hele hele benim yanımda hiç milliyetçilik yapamazsın." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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