Stratonikeia'nın 2 bin 200 yıllık meclis binasına yeni basamak taşları eklendi

MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Yatağan ilçesindeki, "gladyatörler şehri" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nin 2 bin 200 yıllık meclis binası, yeni oturma basamaklarıyla ziyaretçilerini ağırlayacak.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia, Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden izler barındırıyor.

Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine, antik kentte kazı ve restorasyon çalışmalarının 12 ay boyunca sürdüğünü söyledi.

Söğüt, antik kentteki meclis binasında geçen yıl daha önce hazırlanmış projeye bağlı olarak, Muğla Valiliği ve Yatağan Belediyesinin destekleriyle belirli alanlarda konservasyon ve kısmi restorasyon çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti.

Binanın Helenistik dönemde inşa edildiğini, alanın Roma döneminde biraz daha büyütüldüğünü ve odeona dönüştürüldüğünü anlatan Söğüt, şöyle konuştu:

"Burası hem meclis binası hem de odeon olarak kullanılmış bir yapı. Meclis binası olması ya da buranın şehir devleti olduğunu gösteren bir yapı olmasının ötesinde, bina üzerinde antik döneme ait takvim var. Daha da ilerisi Roma döneminde Stratonikeia'da satılan tüm ürünlerin, verilen tüm hizmetlerin adları ve fiyatları da var. Yaklaşık 23 metrekare alanı kapsayan ilave ayrı bir yazıt da var. Bu açıdan burada belirli alanlardaki restorasyon ve konservasyon çalışmalarımız devam ediyor ve bu yıl inşallah bu çalışmaları tamamlayacağız."

Söğüt, "Meclis binasındaki çalışmalarda özellikle oturma basamaklarının yan taraflarındaki mevcut basamakların korunması için yeni basamak blokları koyduk. Esasında daha çok koruma ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdik." bilgisini verdi.

Binanın güney kapısının ardından şimdi de kuzey kapısını ayağa kaldıracaklarını dile getiren Söğüt, şunları kaydetti:

"Olabildiğince yeni malzemeyi çok az kullanıyoruz. Zorunlu olan yerlerde bunları birebir tatbik ediyoruz. Özgün malzemeleriyle daha çok bunu gerçekleştiriyoruz. Meclis binası 2 bin 200 yıl öncesinde vardı. 2 bin 200 yıl sonra meclis binasının oturma basamakları yenilenerek tekrar bir değer kazandı. Biz 2 bin yıl sonra tekrar oturma basamaklarına yeni basamak taşları koyduk. Bu şu demek oluyor, böylelikle esasında oturma basamakları 2 bin yıl sonra kendi içerisinde yenilenmiş oldu."

Söğüt, çalışmayla, ziyaretçilerin meclis binasının basamaklarında oturarak alanda dinlenebilmelerini ve belirli seviyede yapıyı ayakta görmelerini sağlamayı istediklerini belirtti.





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