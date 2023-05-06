Muğla'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Mevlüt Taşezer yönetimindeki 50 BC 048 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Sarıyer mevkisinde, Ukrayna uyruklu Yaroslav Mekhanchuk yönetimindeki BX 3539 EX plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobildeki Keziban Taşezer'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücüler ise sağlık ekiplerince Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

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