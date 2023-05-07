Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Akıncık, Kadir Akıllı
Bodrumspor: Diogo Sousa, Erkan Değişmez (Dk. 56 Hakan Özmert), Samet Yalçın (Dk. 90+4 Yekta Kurtuluş), Kenan Özer (Dk. 90+1 Orgill), Omar Imeri, Mohammed, Onur Akbay, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar, Aminu Umar (Dk. 57 Celal Dumanlı), Cenk Şen
Altınordu: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı, Metehan Yılmaz (Dk. 81 Hüsamettin Yener), Şeref Özcan (Dk. 76 Metehan Mimaroğlu), Ahmet İlhan Özek (Dk. 62 Emircan Gürlük), Ali Dere, Emirhan Aydoğan, Kürşad Sürmeli, Kerim Alıcı (Dk. 81 Erdem Gökçe), Erdi Dikmen, Ali Özgün (Dk. 76 Ahmet Dereli)
Gol: Dk. 79 Kenan Özer (Penaltıdan) (Bodrumspor)
Sarı kartlar: Dk. 74 Kürşad Sürmeli, Dk. 89 Emircan Gürlük (Altınordu)
MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Bodrumspor, Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.