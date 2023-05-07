Çağdaş Bodrumspor - Depomaxx Haremspor maçının ardından

MUĞLA (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Çağdaş Bodrumspor'un başantrenörü Ender Arslan, Süper Lig'de güzel işler yapacaklarını söyledi.



Bodrum Spor Salonu'nda 101-84 kazandıkları Depomaxx Haremspor karşılaşması sonrasında gazetecilere açıklama yapan Arslan, oyuncularının sezon boyunca çok büyük mücadele verdiğini belirtti.

Taraftarların bu maçta olduğu gibi sezon boyunca desteklediğini ifade eden Arslan, "Şampiyonluk Çağdaş Bodrumspor ailesine, Bodrum'a hayırlı olsun. takıma emek verenlere, başkanımıza yönetime çok teşekkür ediyorum. Her zaman destek oldular, arkamızda durdular. Gerçekten Bodrum'a bu şampiyonluk çok yakıştı. İnşallah Süper Lig'de de güzel işler yapacağız." dedi.

Oyuncu Caner Ercan da "Çok mutluyuz. Bitime iki hafta kala şampiyonluğumuzu ilan ettik. Yol uzundu ama başardık." diye konuştu.









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