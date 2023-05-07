Muğla'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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MUĞLA (AA) - Muğla'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Sami Arı idaresindeki 48 EL 955 plakalı otomobil, Muğla-Marmaris kara yolu Sakar mevkisinde aynı istikamette seyreden Ahmet B. yönetimindeki 48 AGR 716 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Arı ile Sami Tekeli, Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekibince kurtarıldı.

Arı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan Tekeli ise sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

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