Yat yarışları: Nurolbank Loryma Cup

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Nurolbank Loryma Cup Yelkenli Yat Yarışları başladı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen yarış, Marmaris Körfezi'nde başlayıp cuma günü start aldığı noktada tamamlanacak.

Yarışa Türkiye, Rusya, Romanya, Belarus, Azerbaycan, Ukrayna ve İsrail'den 41 yat ile yaklaşık 370 yelkenci katılıyor.

Sabah saatlerinde tekneyle açılan yarış komitesi, parkuru belirleyen dubaları denize yerleştirdi. Bu düzenlemenin ardından Netsel Marina'da bağlı bulunan yelkenli yatlar, körfeze çıktı.

İlk yarış, Marmaris Körfezi'nde başlayıp Palamutbükü Koyu'nda sona erdi. İkinci gün serbest gün olarak belirlendi. Üçüncü gün Palamutbükü- Körmen etabı geçilecek. Dördüncü gün Körmen- Datça etabında yatlar yarışacak. Beşinci günde de Datça'dan başlayacak yarış etabı, Marmaris'te sonlanacak.

Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları, 12 Mayıs Cuma günü sona erecek.

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