AK Parti Adayı Kadem Mete, seçim çalışmalarına devam etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Adayı Kadem Mete, seçim çalışmalarına devam etti

AA

AK Parti Adayı Kadem Mete, seçim çalışmalarına devam etti

MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Kadem Mete, seçim çalışmalarını Milas'ta sürdürdü.

Mete, Milas Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program çerçevesinde esnaf, mahalle, ev ziyaretleri ve vatandaş buluşmasına katıldı.

Selimiye Mahallesi'ndeki seçim ofisinde partililerle bir araya gelen Mete, bugün Fethiye'de Genel Başkan Yardımcıları Binali Yıldırım'ın yapacağı miting için hazırlıklarının tamamlandığını ve miting saatini heyecanla beklediklerini söyledi.

Mete, Selimiye'de esnaf ziyaretleri yapıp "hayırlı işler" diledi.

Danişment Mahallesi'nde Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılanan Mete, vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi.

Mete, seçimlerde vatandaşların oy verirken iki kez düşünmesi gerektiğini belirterek, çocuklarının geleceği ve ülkenin bekası için oy vermelerini istedi.

Çomakdağ Mahallesi'nde yangında eşini ve oğlunu kaybeden Ali Dağdelen'e taziye ziyaretinde bulunan Mete, sonra meydanda toplanan vatandaşlara siyasi bir konuşma yapmayacağını mahallenin acısının kendi acısı olduğunu kaydetti.

İkiztaş Mahallesi'nde de ilgi gören ve yöresel kıyafetli kadınlar tarafından çiçeklerle karşılanan Mete, Türk bayraklarıyla donatılmış mahalle meydanında vatandaşlara hitap etti.

Yatalak hasta Hatice Çakır'a tekerlekli sandalye hediye eden Mete, ailenin diğer engelli bireyinin de sağlık sorunlarıyla yakından ilgileneceğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Muğla'da konuştu:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Muğla'da konuştu:
Datça'da "Karayolu Trafik Haftası" etkinliklerle kutlanıyor
YEREL HABERLER Datça'da "Karayolu Trafik Haftası" etkinliklerle ...
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı ...
Muğla'da üniversite öğrencileri yenilenen 1954 model araçla seyahat etti
YEREL HABERLER Muğla'da üniversite öğrencileri yenilenen 1954 model ...
Bodrum'da 22 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bodrum'da 22 düzensiz göçmen yakalandı
Evinde çıkan yangında ağır yaralandı, 3 gün sonra öldü
YEREL HABERLER Evinde çıkan yangında ağır yaralandı, 3 gün sonra ...
Bodrum'da 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Bodrum'da 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ...
Dolandırıcılıktan 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Dolandırıcılıktan 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü ...
Bodrumspor'a penaltılar hayat verdi
YEREL HABERLER Bodrumspor'a penaltılar hayat verdi
Yat yarışları: Nurolbank Loryma Cup
YEREL HABERLER Yat yarışları: Nurolbank Loryma Cup
Muğla açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Muğla açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'da Seydikemer Devlet Hastanesi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Muğla'da Seydikemer Devlet Hastanesi hizmete açıldı
AK Parti Milletvekili Adayı Tan, seçim çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER AK Parti Milletvekili Adayı Tan, seçim çalışmalarını ...
AK Parti İl Başkanı Akça'dan, Büyükşehir Belediyesinin reklamı afişine tepki
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Akça'dan, Büyükşehir ...
CHP Muğla Milletvekili Adayı Uzun, seçim çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER CHP Muğla Milletvekili Adayı Uzun, seçim ...
AK Parti Adayı Kadem Mete, seçim çalışmalarını sürdürdü
YEREL HABERLER AK Parti Adayı Kadem Mete, seçim çalışmalarını ...
Kruvaziyer "Marina" ile Bodrum'a 1182 turist geldi
YEREL HABERLER Kruvaziyer "Marina" ile Bodrum'a 1182 turist geldi
Göcek koylarında teknelerden atık ve sintine alımına başlandı
YEREL HABERLER Göcek koylarında teknelerden atık ve sintine alımına ...
Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi sona erdi
YEREL HABERLER Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi sona erdi
Muğla'da düzenlenen dostluk ve doğa yürüyüşünde Akdeniz'den alınan su Ege'ye döküldü
YEREL HABERLER Muğla'da düzenlenen dostluk ve doğa yürüyüşünde ...
Çağdaş Bodrum 2 yılda Süper Lig'e
YEREL HABERLER Çağdaş Bodrum 2 yılda Süper Lig'e
Fethiyespor geç açıldı
YEREL HABERLER Fethiyespor geç açıldı
Bodrumspor avantajı kaptı
YEREL HABERLER Bodrumspor avantajı kaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.