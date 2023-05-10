AK Parti Adayı Kadem Mete, seçim çalışmalarına devam etti

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MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Kadem Mete, seçim çalışmalarını Milas'ta sürdürdü.

Mete, Milas Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program çerçevesinde esnaf, mahalle, ev ziyaretleri ve vatandaş buluşmasına katıldı.

Selimiye Mahallesi'ndeki seçim ofisinde partililerle bir araya gelen Mete, bugün Fethiye'de Genel Başkan Yardımcıları Binali Yıldırım'ın yapacağı miting için hazırlıklarının tamamlandığını ve miting saatini heyecanla beklediklerini söyledi.

Mete, Selimiye'de esnaf ziyaretleri yapıp "hayırlı işler" diledi.

Danişment Mahallesi'nde Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılanan Mete, vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi.

Mete, seçimlerde vatandaşların oy verirken iki kez düşünmesi gerektiğini belirterek, çocuklarının geleceği ve ülkenin bekası için oy vermelerini istedi.

Çomakdağ Mahallesi'nde yangında eşini ve oğlunu kaybeden Ali Dağdelen'e taziye ziyaretinde bulunan Mete, sonra meydanda toplanan vatandaşlara siyasi bir konuşma yapmayacağını mahallenin acısının kendi acısı olduğunu kaydetti.

İkiztaş Mahallesi'nde de ilgi gören ve yöresel kıyafetli kadınlar tarafından çiçeklerle karşılanan Mete, Türk bayraklarıyla donatılmış mahalle meydanında vatandaşlara hitap etti.

Yatalak hasta Hatice Çakır'a tekerlekli sandalye hediye eden Mete, ailenin diğer engelli bireyinin de sağlık sorunlarıyla yakından ilgileneceğini dile getirdi.

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