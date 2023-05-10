Muğla'da basın mensuplarına seçim güvenliği hakkında bilgi verildi

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MUĞLA (AA) -Muğla'da, Vali Orhan Tavlı başkanlığında "Seçim Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikte yapılan toplantıda, basın mensuplarına bilgi veren Tavlı, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde kentte 2 bin 439 sandıkta, 805 bin 393 seçmenin oy kullanacağını kaydetti.

İl genelinde bin 747 jandarma ve 2 bin 556 polisin seçim güvenliği için sandık çevresinde görev alacağını belirten Tavlı, Muğla ve ilçelerinde seçim sürecinin sağlıklı bir şekilde geçirilmesi ve vatandaşların tercihlerinin huzur ve güven ortamında sandığa yansıması için gereken tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

Toplantıya basın mensuplarının yanı sıra Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Baki Gencel, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Albay Selahattin Kınık da katıldı.





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