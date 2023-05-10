Muğla'da yakılarak öldürüldüğü öne sürülen kadının eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderine ağırlaştırılmış müebbet istemi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde yakılarak öldürüldüğü iddia edilen kadının eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca Figen Ç'nin (40) 21 Ocak'ta ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı.



Sanık ve tanık ifadelerine yer verilen iddianamede, maktulün eşi M.E.A.Ç, kayınbiraderi S.Ç, kayınvalidesi H.Ç'nin çelişkili ifadelerinin, olayın intihar olmadığını gösterdiği belirtildi.

İddianamede, Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulunun otopsi raporunda maktulden alınan doku örneklerinde Figen Ç'nin zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı vurgulandı.



Çiftin 6 yaşındaki oğullarının Adli Görüşme Odası'nda verdiği ifadenin de yer aldığı iddianameye göre çocuk olayı şöyle anlattı:



"Babamın annemi yaktığını gördüm. Evde oyun oynuyordum, annem aşağıdaydı babam annemi yaktı. 'Amca gel' diye bağırdım. Amcam çeşme ile annemi söndürdü."

İddianamede, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan şüpheli V.S'nin birisinin yakıldığı ihbarında bulunduğu belirtildi.

Figen Ç'nin eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen iddianamede, şüpheli V.S. hakkında ise 5 yıl hapis cezası istendi.

İddianame, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

- Olay

Yeşilbağcılar Mahallesi'nden 21 Ocak'ta, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan S.Ç. yengesi Figen Ç'nin öldüğü ihbarında bulunmuştu. Üzerine benzin döküp, kendini ateşe vererek hayatını kaybettiği belirtilen Figen Ç'nin cenazesi incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Gözaltına alınan kadının eşi M.E.A.Ç. ve kayınbiraderi S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Savcılığın talimatı üzerine şüpheliler M.E.A.Ç, S.Ç, H.Ç. ve V.S. gözaltına alınmıştı. Zanlılardan M.E.A.Ç, S.Ç. ve H.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklanmış, V.S. ise serbest bırakılmıştı.

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