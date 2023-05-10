11. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı açıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 11'incisi açılan Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor.

Marmaris Fuarcılık Organizasyon Şirketi (MARFO) tarafından Çamköy Kapalı Pazar Yeri'nde organize edilen fuara, 55 firma katıldı.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, açılışta yaptığı konuşmada, tarımsal üretimde son zamanlarda yaşanan savaş ve doğal felaketlerin üretim maliyetlerini yükselttiğini söyledi.

Zaman zaman üreticilerin yorulduğu, üretimi bırakma noktasında geldiği anların yaşandığını ifade eden Saylak, şunları kaydetti:

"Çiftçimize 'Sakın çizmelerinizi, eldivenleriniz çıkarmayın. Siz yeter ki üretmeye devam edin. Biz sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz' dedik. Şükürler olsun her şeye rağmen elleri öpülesi kocaman yürekli çiftçilerimiz üretmeye devam ediyor. Bu sene bölgede yılın ilk 4 ayında 60 bin ton domates ihracatı yapıldı. Rusya ile 350 bin ton olan domates ihracatımız nisan ayı sonu itibarıyla 500 bin tona çıkarıldı."

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Muğla'nın Antalya'dan sonra örtü altı domates üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını dile getirdi.

Zeytin, zeytin yağı, badem, nar ve alabalıkta il genelinde ciddi üretim yapıldığını ve ürünlerin ihracatının gerçekleştirildiğini belirten Çıralı, "Muğla’da marka ürünleri kendi başına pazarlayan markalaşma için çalışmalar sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Açılış törenine, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, Fethiye ile Seydikemer ilçe ziraat odası başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Fuar, 13 Mayıs'ta sona erecek.

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