Datça'da motosiklet sürücülerine reflektör yelek hediye edildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde motosiklet sürücülerine reflektör yelek dağıtıldı.



İlçede "Karayolu Trafik Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

Datça Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Komiser Mesut Demirkoparan ve personeli "Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz" mottosuyla vatandaş ve sürücülere bilgilendirmede bulundu.

Özellikle trafik ışıkları, yaya geçidi, koruyucu donanımların kullanımı, hakkında bilgi veren ekip ve broşür dağıtımı gerçekleştirildi. Ekipler tarafından motosiklet sürücülerine reflektör yelek hediye edildi.

İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun "Karayolu Trafik Haftası" etkinliklerinin hafta boyu devam edeceğini söyledi.



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